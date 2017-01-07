فيسبوك تغلق عشرات الصفحات لحماس

أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الجمعة، عشرات الصفحات التابعة لحركة حماس.

وأدانت "حماس"، قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإغلاق حسابات تابعة للحركة.

وقالت الحركة في بيان، نقلته وكالة الأناضول، إن "إدارة فيسبوك شنّت اليوم، حملة بحق عشرات الصفحات والحسابات التابعة لنا والمقربة منا".

ووصفت الحركة الحملة، بأنها "الأكبر من بين حملات الإغلاقات السابقة، حيث شملت ما يزيد على 90 صفحة تابعة ومقربة من حركة حماس، إضافة إلى 30 حساباً شخصياً".

واعتبرت أن "حملة الإغلاق تمادٍ كبير في تساوي إدارة الموقع مع السياسات الإسرائيلية".



وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صادق، الثلاثاء الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية، بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، تعتبرها إسرائيل تحريضية.