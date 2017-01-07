منفذ اعتداء برلين قد يكون حصل على سلاح في سويسرا

أفادت قناة "زد دي اف" الألمانية، الجمعة، أن التونسي انيس العامري قد يكون حصل في سويسرا على سلاح قتل به البولندي سائق الشاحنة التي استخدمها العامري لاحقا لتنفيذ اعتداء برلين.

وأشارت القناة مساء الجمعة إلى أن التونسي البالغ من العمر 24 عاما "قضى وقتا طويلا في سويسرا".

و"استنادا إلى مصادر أمنية" وإلى ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، من "المرجح" أن يكون العامري حصل على السلاح "في سويسرا"، وهو عبارة عن مسدس ألماني الصنع، بحسب ما أوضحت القناة.

وكشفت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، أن العامري أصاب شرطيا بجروح في ميلانو بالسلاح نفسه الذي أدى إلى مقتل البولندي سائق الشاحنة المستخدمة لتنفيذ اعتداء 19 كانون الأول/ديسمبر في برلين.

غير أن المدعي العام السويسري الفيدرالي الذي لم يؤكد هذه المعلومات، فتح الأربعاء تحقيقا في اتصالات قد يكون العامري أجراها في سويسرا "بناء على معطيات من السلطات الأجنبية تتعلق بالاعتداء في برلين".

ويتعلق هذا التحقيق "بمعلومات حول (مسائل) لوجستية أو أشخاص أو سلاح الجريمة"، لكن "ليست هناك معلومات مؤكدة حتى الآن"، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس المتحدث باسم المدعي العام الاتحادي السويسري.

ولفتت قناة "زي دي اف" أيضا إلى أن السلطات الألمانية كانت اعتقلت العامري في 30 تموز/يوليو الماضي خلال عملية تفتيش روتينية في فريدريشسهافن (جنوب غرب)، بالقرب من الحدود السويسرية. وهو أشار وقتذاك إلى أنه يريد الذهاب إلى زيوريخ لحضور حفل زفاف.

وكان العامري معروفا لدى السلطات الألمانية على أنه شخص يشكل خطرا محتملا، وتم اعتقاله فترة وجيزة لحيازة اوراق مزورة قبل أن يعاد إطلاق سراحه في الأول من آب/أغسطس.

إلى ذلك ذكرت صحيفة نويه رور/ نويه راين تسايتونغ في عددها الصادر السبت أن سلطات شمال الراين وستفاليا، حيث أقام العامري، تم إطلاعها "على أقصى تقدير في كانون الأول/ديسمبر 2015" على الصلات المحتملة لهذا التونسي مع تنظيم داعش.