نائب ميركل: تفكك الاتحاد الأوروبي لم يعد مستحيلاً

أعلن نائب المستشارة الألمانية، زيجمار جابرييل، لمجلة دير شبيغل، أن إصرار بلاده على التقشف في منطقة اليورو أحدث انقساماً في أوروبا أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن تفكك الاتحاد الأوروبي لم يعد مستحيلاً.



وقال جابرييل -الذي يشارك الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه في الائتلاف الحاكم بقيادة أنجيلا ميركل- إن الجهود الشاقة التي بذلتها دول، مثل فرنسا وإيطاليا، لخفض عجزها المالي رافقتها مخاطر سياسية.



وأضاف: "ذات مرة سألت المستشارة عما قد يكون مكلفاً أكثر لألمانيا؟ أن يسمح لفرنسا بزيادة بمقدار نصف في المئة في عجز الموازنة؟ أم أن تصبح مارين لوبان رئيسة؟" في إشارة لزعيمة حزب الجبهة الوطنية المنتمي لليمين المتطرف في فرنسا.



وأشار إلى أنه "حتى اليوم لم أتلق منها إجابة". ويفضل حزب جابرييل التركيز أكثر على الاستثمار في حين يشدد المحافظون الذين تقودهم ميركل على الانضباط المالي كأساس للرخاء الاقتصادي.



من جانبها، ذكرت مصادر حزبية بارزة أنه من المتوقع أن يختار الحزب الديمقراطي الاشتراكي جابرييل زعيم الحزب لفترة طويلة والذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد ليترشح منافساً لميركل على منصب المستشار في انتخابات اتحادية تجرى في أيلول/سبتمبر القادم.