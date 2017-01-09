أول فيديو لمهاجم مطار فلوريدا يطلق النار والركاب يفرون

بعد مرور 3 أيام على هجوم مطار "فورت لودرديل" في فلوريدا، الذي أوقع 5 قتلى، نشر أول فيديو للمسلح الذي ظهر يمشي هادئا عبر منطقة استلام الحقائب، قبل أن يخرج مسدسا من ملابسه دون أن ينطق بكلمة، ويبدأ في إطلاق النار على الضحايا الذين فروا أو انبطحوا على الأرض فزعا.

والتسجيل القصير الذي نشره موقع "تي أم زي"، الأحد، وسجلته فيما يبدو كاميرات للمراقبة الأمنية، يظهر المشتبه به وهو يحمل حقيبة وملابس في يده اليسرى، فيما سار مع ركاب آخرين بجوار سير نقل الحقائب في مطار فورت لودرديل. وبدون سابق إنذار، سحب مسدسا نصف آلي من عيار 9 ملليمترات بيده اليمنى وأطلق النار مراراً على أهداف لم تظهر في الصورة. ويمكن رؤية المسافرين وقد تملكهم الخوف، وراحوا يتدافعون للاحتماء بعيداً فيما دوت أصوات الرصاص.

ولم يكشف الموقع كيف حصل على الفيديو، لكنه أشار إلى أنه أراد أن يظهر الثواني التي سبقت أول رصاصة "والفزع الذي تلاها".

يذكر أن استيبان سانتياجو البالغ من العمر 26 عاماً، وهو جندي سابق في الجيش الأميريكي، اعتقل بعد أن نفدت ذخيرته. وقالت السلطات إنه يتعاون مع المحققين. ومن المقرر مثوله أمام محكمة اتحادية في فورت لودرديل الاثنين.

يخضع لعلاج نفسي ويسمع أصواتاً

وقد اعترف سانتياجو بأنه اشترى تذكرة ذهاب فقط من مقره في ألاسكا إلى فلوريدا. وقالت عائلته عنه في وقت سابق إنه كان يخضع لعلاج نفسي، ولم يكن سوياً. في حين اعترف بحسب ما نقلت تقارير إعلامية عنه، أنه كان يسمع أصواتاً، وأنه أبلغ السلطات الأميركية قبل الاتداء أن داعش يود تجنيده، وأنه يسمع أصواتاً تصب في هذا السياق.

في حين قال مسؤولون إن سانتياجو دخل إلى مقر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في أنكوريج بألاسكا في نوفمبر، وقال للضباط هناك إن وكالة مخابرات أميركية تتحكم بعقله، فاصطحبته الشرطة لمنشأة طبية لتقييم صحته العقلية.

والسبت اتضح أن الشرطة في ألاسكا سحبت مسدسا من سانتياجو في نوفمبر من العام الماضي، ثم أعادته إليه عقب نحو شهر بعد أن خلص تقييم طبي إلى أنه سليم عقليا.