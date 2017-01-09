أردوغان يتوقع تحسن العلاقات مع أميركا في عهد ترمب

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه يعتقد أن العلاقات مع واشنطن ستتحسن في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وأن البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي سيتوصلان إلى توافق في الآراء بشأن قضايا إقليمية بشكل أسهل.

وقال أردوغان أمام مجموعة من السفراء الأتراك في اجتماع سنوي لهم في أنقرة: "أعتقد أننا سنسرع وتيرة الحوار عندما يتولى السيد ترمب المنصب. أعتقد أننا سنتوصل إلى توافق مع السيد ترمب خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية".

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للسفراء قبل كلمة أردوغان أنه يعتقد أن ترمب لن يرتكب ما وصفه بنفس الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس باراك أوباما في العلاقات مع تركيا.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة - التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي - وواشنطن بشدة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو/تموز. وتركيا حليف رئيسي في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا والعراق.

ويتهم أردوغان والحكومة فتح الله غولن - رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة -بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ويطالبان بتسليمه. وينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 أي صلة بمحاولة الانقلاب.

وتركيا غاضبة أيضا من الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لمسلحين أكراد يقاتلون داعش في سوريا.

وتعتبر أنقرة هؤلاء المسلحين الأكراد امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل منذ 3 عقود لإقامة حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا ويقف وراء سلسلة من التفجيرات شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وينظر بعض القوميين إلى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أنها اليد المحركة وراء مخططات لتقويض تركيا. ووصلت نظريات المؤامرة إلى ذروة محمومة في الأسابيع الأخيرة، وفي بعض الأحيان كانت بإيعاز من مسؤولين منتخبين.

ولا يتوقع أن تدوم فترة شهر العسل مع إدارة ترمب طويلا. فقد ذكر مسؤولون أميركيون بشكل صريح أن قضية تسليم غولن تخص المحاكم، وليست خاضعة للإرادة السياسية وإن نظر الأمر قد يستغرق سنوات.

ولا تزال سياسة ترمب بشأن وحدات حماية الشعب الكردية غير واضحة. وينظر الجيش الأميركي للوحدات على أنها حليف يعتمد عليه في الحرب على داعش.

وألمح ترمب إلى أن أولويته في الصراع السوري متعدد الأطراف هي محاربة داعش وليس إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي، كما ترغب تركيا منذ فترة طويلة.