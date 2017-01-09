جماعة "غامضة" تتبنى هجوم شاحنة القدس.. وتتوعد بالمزيد

أعلنت جماعة فلسطينية غامضة، الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم بشاحنة في القدس أودى بحياة 4 عسكريين إسرائيليين في حادث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه على الأرجح بإيعاز من تنظيم داعش.

وأقيمت الاثنين مراسم دفن ضابطة بالجيش و3 من الطلاب العسكريين، الذين قتلوا في هجوم الأمس. وأصيب في الحادث 17 شخصا عندما دهست الشاحنة مجموعة من الجنود الإسرائيليين. وقتل المهاجم الفلسطيني بالرصاص في الهجوم.

وقال نتنياهو: "نعرف اسم المهاجم ووفقا لكل المؤشرات فهو من المؤيدين لتنظيم داعش".

وأعلنت "مجموعات الشهيد بهاء عليان" مسؤوليتها عن الهجوم في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الجماعة أن مؤسسيها فلسطينيون ليس لهم روابط خارج فلسطين. وكشفت أنه سبق لها تنفيذ عمليات في السابق من دون أن تذكر تفاصيل وهددت بالمزيد. وأكدت في بيان أن الهجوم ليس أول عملياتها وستتبعها مجموعة من العمليات النوعية.