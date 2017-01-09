عباس يدعو ترمب إلى عدم نقل سفارة أميركا للقدس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس محمود عباس بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدعوه فيها إلى عدم نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى مدينة القدس.

وأوردت الوكالة "بعث رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، شرح فيها مخاطر نقل السفارة الأميركية إلى القدس."

وتابعت أن عباس "دعا الرئيس الأميركي المنتخب إلى عدم القيام بهذه الخطوة لما لها من آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بضم القدس الشرقية لاغٍ وباطل ومخالف للقانون الدولي."

وكان ترمب أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الوكالة إن عباس بعث أيضا رسائل إلى "روسيا والصين وفرنسا والمستشارة الألمانية ورئيسة وزراء بريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ورئاسة عدم الانحياز وأمين عام الجامعة العربية دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة إلى مدينة القدس."