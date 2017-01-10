إسرائيل تسحب إقامات أسرة منفذ هجوم الشاحنة بالقدس

قررت إسرائيل إلغاء تصاريح الإقامة في القدس لحوالي 10 من أفراد أسرة الفلسطيني الذي نفذ الهجوم بالشاحنة ودهس جنوداً إسرائيليين، بحسب بيان لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وكان فادي القنبر من سكان القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967، هاجم الأحد بشاحنة مجموعة جنود في القدس، ما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة 15 بجروح قبل مقتله بالرصاص.

وأكد بيان نشر الثلاثاء أن 13 من أفراد أسرته بينهم والدته تلقوا "في الساعات الأخيرة" دعوات للحضور إلى وزارة الداخلية، إثر قرار إلغاء تصاريح إقامتهم في القدس.

والإقامة التي تمنح لفلسطينيي القدس الشرقية لا تتيح لهم التصويت في الانتخابات المحلية أو الوطنية - خلافاً لفلسطينيي الداخل - لكنها تمنحهم إمكانية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها إسرائيل.

وقال وزير الداخلية أرييه درعي في البيان "علينا أن نتصدى بكل قوانا وبشتى وسائل الردع لتفادي وقوع هجوم جديد".

كما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت تسعة أشخاص بينهم خمسة من أفراد أسرة القنبر بعد الهجوم.