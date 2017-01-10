الأردن يحبط تهريب مخدرات عبر الحدود الشمالية

أحبطت قوات أردنية مشتركة محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود الشمالية، وألقت القبض على أحد المتورطين فيها، وفقاَ لبيان الأمن العام الأردني.

وقال البيان إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول نية عدد من الأشخاص إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة للمملكة عن طريق محاولة تهريبها من دولة مجاورة عبر الحدود الشمالية، حيث تمت متابعتها للتأكد منها وجمع أكبر قدر من المعلومات حولها.

وأضاف أنه، بعد التأكد من المعلومات بالطرق الاستخباراتية كافة والتنسيق مع قوات حرس الحدود، تم ضبط مجموعة من الأكياس الكبيرة، وصفها البيان بـ"شوالات"، حيث عثر بداخلها عند تفتيشها على مليون و600 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى 60 كلغ من مادة الحشيش المخدر وضعت في منطقة صخرية من قبل مجهولين. كما جرى تسليم تلك المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيقات حولها.