نجاة السفير الإماراتي ودبلوماسيين من انفجار بقندهار

أفاد مراسل قناة "العربية" بنجاة السفير الإماراتي ومحافظ قندهار من انفجار في المدينة جنوب أفغانستان، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام): "تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار" والذي نجم عنه إصابة جمعة محمد عبدالله الكعبي، السفير الإماراتي لدى أفغانستان وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.

وتأتي زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات، بحضور والي قندهار علاوة على وضعه حجر الأساس أيضاً لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفق الوكالة الرسمية.

وأضافت (وام) أنه "في هذه اللحظات العصيبة فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الأفغانية بمتابعة تطورات هذا الاعتداء الإرهابي".