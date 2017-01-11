العاهل الأردني يعين أحمد السرحان مديراً للأمن العام

عين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اللواء أحمد السرحان الفقيه مديراً للأمن العام خلفاً للواء عاطف السعودي.

وصدرت الإرادة الملكية بتعيين اللواء الفقيه، الثلاثاء، حيث عمل سابقاً قائداً للعمليات الخاصة، كما عمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين.

وقال الملك في رسالة وجهها للواء الفقيه: "إن جهاز الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن المواطن، ويحمل رسالة سامية، تتجلى في خدمة الشعب وصون مكتسبات الوطن، كما يرسخ مفهوم سيادة القانون في ظل الدولة المدنية القائمة على مبادئ المساواة والعدالة والكرامة وحماية الحقوق والحريات".

وأكد الملك أن من أولويات المرحلة القادمة الاهتمام بتدريب جميع منتسبي جهاز الأمن العام، ورفع قدراتهم وفق أفضل المعايير العالمية الحديثة، لتمكينهم من أداء المهام الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار. وهذا يتطلب الاستمرار في برامج التطوير والتحديث لتشمل استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمل الجهاز لحماية أفراد الأمن العام والمواطنين، وتحقيق أعلى مراتب الأداء والتطوير.

كما تابع الملك: "إن ما يمر به بلدنا وما تمر به المنطقة من تحديات تفرض علينا جميعا اتخاذ الاحتياطات والاستعدادات الضرورية، وهذا يتطلب اليقظة والحذر ورفع مستوى الاتصال بين جميع أركان المنظومة الأمنية، لترسيخ التعاون الوثيق والتنسيق الكامل على مختلف المستويات، لضمان نجاح العمليات الأمنية على أكمل وجه، ولا بد من مراجعة جميع الاستراتيجيات والخطط الأمنية وتطويرها، خاصة في ظل هذه الأوقات الصعبة، والتي تهدف إلى وضع حد للاعتداء على القانون والحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والوقاية منها، وعلى رأسها آفة وجريمة المخدرات".