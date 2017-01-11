تركيا.. مسلحون أكراد يتبنون هجوم إزمير

أعلنت وكالة أنباء اعتادت نشر أخبار حزب العمال الكردستاني، الأربعاء، أن جماعة منبثقة من الحزب أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بسيارة ملغومة على نقطة أمنية في غرب تركيا الأسبوع الماضي.



واشتبك مسلحون مع الشرطة وفجروا سيارة ملغومة في إزمير الأسبوع الماضي بعد ايقاف سيارتهم عند نقطة أمنية، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وموظف بإحدى المحاكم.



وأوردت وكالة فرات للأنباء أن جماعة "صقور حرية كردستان" أصدرت بياناً قالت فيه إن اثنين من مسلحيها نفذا الهجوم وحذرت من شن هجمات أخرى.



وكانت الجماعة قد أعلنت سابقاً مسؤوليتها عن هجومين في كانون الأول/ديسمبر. وكان الهجوم الأول خارج ملعب لكرة القدم في اسطنبول أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً، في حين كان الثاني في وسط تركيا وأسفر عن مقتل 13 جندياً على الأقل.



ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً منذ ثلاثة عقود على تركيا، حيث قتل أكثر من 40 ألفاً. وتصنف أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي هذا الحزب بأنه جماعة إرهابية.