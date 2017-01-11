قلق "من شيء داعشي" بغواتيمالا بعد اعتقالها 5 سوريين

غواتيمالا، المجاورة بأميركا الوسطى للمكسيك، قلقة "من شيء ما" قد يتم التحضير له "داعشياً" فيها أو عبر أراضيها، ففي آخر أيام العام الماضي اعتقلوا في مطار La Aurora الدولي بعاصمتها City Guatemala سوريين بجوازين مزورين، وبعدهما بساعة اثنين آخرين، ثم خامساً الاثنين الماضي، جاءها أيضاً من كولومبيا بجواز فرنسي مزور، اسمه فيه يختلف عنه بجوازه السوري، لذلك فبلاد البن والموز وحب الهال، المقيم فيها أكثر من 1500 مغترب ومتحدر عربي، نسبة 90% منهم لبنانيون، مشغولة البال من إقبال سوري "غير عادي" عليها بجوازات سفر مزورة هذه الأيام، وهي الخالية من أي مغريات وجاذبيات، إلا كونها جسراً للتسلل إلى المكسيك، ومنها إلى الولايات المتحدة.

المعتقلان سابقاً، وصلا الساعة 4.20 بعد ظهر 31 ديسمبر الماضي إلى مطار العاصمة بجوازين ألمانيين، الأول عمره 39 واسمه Tammo Sebastian Franz Lotz والثاني Michael Marcel Schick وعمره 46 سنة، وكل منهما وصل بمفرده من كولومبيا، وبعد التحقق من جوازيهما اكتشفت سلطات مطار "لا أورورا" أنهما مزوران، وجواز الأول ملغى منذ 3 أكتوبر 1990 بألمانيا، فاحتجزتهما، وعثرت على جوازي سفر سوريين في أمتعتهما، اسم البالغ 39 فيه هو فادي عليان، الذي تنشر "العربية.نت" صورتي جوازيه الألماني والسوري أدناه، فيما الثاني اسمه أيمن السوقي، ولم تفرج السلطات الغواتيمالية عن صورتي جوازيه.

قبلهما بساعة من اليوم نفسه، اعتقلت سلطات المطار سوريين آخرين بجوازي سفر ألمانيين مزورين أيضاً، لكنها لم تذكر اسم البلد الذي قدما منه، وفق ما قرأت "العربية.نت" من الوارد عنهما بموقع Prensa Digital المضيف أن اسم الأول بالجواز الألماني Joel Premkumar وكان يحمل بأمتعته جواز سفر سورياً. أما الثاني البالغ 32 سنة، فاسمه بجوازه الألماني Hahn Michael Thomas فيما اسمه Fai Abdulaziz بجواز سفر سوري وجدوه في أمتعته، صادر في 1992 وتم تجديده في سوريا بعد انتهاء مدة صلاحيته.

بالفرنسي يصعب لفظ اسم عائلته وبالجواز السوري يازجي

أما من اعتقلوه الاثنين الماضي، فوصل إلى غواتيمالا من العاصمة الكولومبية بوغوتا، في طريقه إلى دولة هندوراس المجاورة، وفقاً لما قال حين وصوله بجواز سفر فرنسي اتضح أنه مزور، واسم عائلته فيه غريب الطراز ويصعب حتى لفظه، وهو Asisdijl Bernard وعمره 22 سنة، في حين أن اسمه بجواز سوري عثروا عليه في أمتعته، هو Romero Jazji وتلفظ يازجي، بحسب ما نرى في صورة تنشرها "العربية.نت" أدناه للجواز، نقلاً عن صحيفة El Periodico المحلية، إضافة إلى الصفحة الأولى من جواز سفره الفرنسي المزور، علماً أن السلطات ذكرت طبقاً لما نسمعه في الفيديو، بأنه كان ينوي التسلل إلى الولايات المتحدة.

غواتيمالا التي فاز ممثل فكاهي اسمه خيمي موراليس بانتخاباتها الرئاسية وتسلم منصبه في 14 يناير العام الماضي، هي معبر للراغبين بالتسلل من حدودها إلى جارتها المكسيك، ومنها تسللاً أيضاً إلى الولايات المتحدة، إلا أن خبر اعتقال 5 سوريين بجوازات مزورة بأقل من 10 أيام فيها، وتزامنه مع إغلاق السفارة الأميركية لأبوابها باكراً في آخر يوم من العام الماضي، ضاعف مخاوف البلاد البالغ سكانها 16 مليوناً من "شيء ما" قد يحدث في أراضيها وينال من أهداف أجنبية فيها، مع أن مظهر المعتقلين لا يوحي بأنهم من المتطرفين، كما أنهم يحملون جوازات سفرهم السورية، إلا أن أحداً لا يضمن شيئاً، وقد لا يكونون سوريين بالمرة.

وكانت وكالات الأنباء بثت في 31 ديسمبر الماضي، تصريحاً لممثل عن السفارة الأميركية في غواتيمالا، ذكر فيه أن السفارة أغلقت أبوابها في وقت مبكر ذلك اليوم "بعد تلقيها تهديدات" من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل، فيما قالت السفارة بحسابها "الفيسبوكي" إنها أغلقت الساعة 11 صباحاً، على أن تفتح أبوابها مجدداً في الثالث من يناير هذا العام، ثم وجدت "العربية.نت" شرحاً من ممثل آخر للسفارة، لم يذكر الإعلام الغواتيمالي اسمه، وذكر فيه أن: "كل شيء طبيعي، ولم يحدث أي أمر خطير. فقط نأخذ على محمل الجد أمن العاملين بالسفارة والمترددين عليها" كما قال.