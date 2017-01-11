كيري يشارك الأحد بمؤتمر باريس للسلام

يشارك وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأحد، في باريس في المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أعلنت وزارته الثلاثاء.

وكيري الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الجاري لدى تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية، كان حتى الأمس القريب مناهضاً لهذا المؤتمر الذي تشارك فيه 70 دولة، وتغيب عنه إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكن الوزير الأميركي الذي فشلت وساطته في 2014 في إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، انتقد في الأسابيع الأخيرة بشدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا إياه "عقبة" أمام السلام.