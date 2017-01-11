واشنطن: بهذه الحالة سنعترض صاروخ كوريا الشمالية

أعلن وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تسقط بالضرورة الصاروخ الباليستي الذي قالت كوريا الشمالية إنها ستطلقه في إطار تجربة تعتزم القيام بها قريباً، إلا إذا كان يشكل تهديداً للأراضي الأميركية.

وقال كارتر، خلال مؤتمر صحافي وداعي في البنتاغون، إنه "إذا كان الصاروخ يشكل تهديداً سنعترضه. إذا لم يشكل تهديداً فلن نسعى بالضرورة لفعل ذلك".

وأوضح أن ترك الصاروخ يتابع مساره من دون اعتراضه قد يكون أمراً من مصلحة الولايات المتحدة، لأن ذلك "يتيح لنا أولاً توفير مخزوننا من الصواريخ الاعتراضية، ويتيح لنا ثانياً جمع معلومات عن مساره".

وتتولى الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب مهامها في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن قبل أيام أن بلاده ستختبر قريباً صاروخاً عابراً للقارات.

وقال كيم جونغ أون في خطابه لمناسبة العام الجديد، إن بلاده باتت "في المراحل الأخيرة قبل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات".

من جهته، ألمح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إلى أن واشنطن ستمنع كوريا الشمالية من امتلاك صاروخ مماثل.

وخلال 2016، أجرت بيونغ يانغ تجربتين نوويتين وأطلقت صواريخ عدة، لكن المحللين منقسمون في شأن قدرتها الفعلية على التزود بسلاح نووي.