إسرائيل تواصل هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم

يسير حسونة مخلوف، ابن بلدة قلنسوة في وسط الأراضي المحتلة عام 48 متأسياً وسط ركام بيته غير مصدق أن شقاء عمره وعمر أولاده قد ضاع في لحظات.

3 بيوت هدمت لحسونة وجيرانه. أما ابن أخيه عامر فهو عريس كان من المفترض أن يتزوج في أحد هذه المنازل خلال ابريل/نيسان. وقال لـ "العربية.نت" إن حياته ضاعت بهدم منزله، وحتى مشروع الزواج أصبح حلما.

الدموع تخنق فلسطينيين وهم ينظرون كيف أصبحت الأحلام والآمال وتعب السنين ركاما على الأرض، وإضافة إلى ذلك تطالبهم الشرطة الإسرائيلية بدفع مبالغ تصل إلى مليون شيكل، أي ما يعادل 350 ألف دولار كلفة نفقات الهدم.

إسرائيل هدمت 11 بيتا في يوم واحد في بلدة قلنسوة وسط إسرائيل، ووزعت إنذارات بهدم منازل للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، فيما يراه الفلسطينيون سياسة تتصل مباشرة بإخلاء مستوطنة عامونا في الضفة الغربية، حيث طالب المستوطنون في الحكومة بتطبيق قوانين الهدم والإخلاء على العرب.

وتعليقا على سياسة الهدم الإسرائيلية، يقول الناشط السياسي عمر سكسك: "بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد التغطية على فضائحه السياسية، فهو مشتبه بالفساد ويرغب بزيادة شعبيته في الشارع اليميني عبر هدم منازل العرب، ومن جانب آخر يريد إرضاء المستوطنين. أعتقد أن علينا إقامة صندوق دعم للعائلات العربية بما أن الوضع متجه إلى التصعيد".

وبسبب ما تقدم، قررت لجنة المتابعة، وهي الجسم الأعلى الذي يجمع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بجميع أطيافهم السياسية والشعبية، تنظيم إضراب شامل لجميع مرافق الحياة من مدارس ومؤسسات تجارية ومصالح حيوية، إضافة إلى القيام بوقفة احتجاجية.

وتقول إسرائيل إنها تهدم منازل الذين يبنون بالمخالفة للقانون، وهذه هي حجة الهدم. أما خرائط البلدات الصغيرة فلم تعد تعبر عن الزيادة الطبيعية للفلسطينيين وضرورة توسعهم بالبناء.

وإلى ذلك، شهدت مدينة القدس في العام 2016 أعلى نسبة هدم منذ أكثر من عقد، وفي الأيام الأولى من عام 2017 تقرر هدم 6 بيوت.

وفي القدس، قلب الصراع، تبدو القضية أكثر تعقيدا، لأن الحصول على تراخيص بناء يكلف عشرات الآلاف من الدولارات. وكذلك تتطلب عمليات الهدم مبالغ طائلة.