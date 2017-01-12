الكرملين: نأمل في علاقة ودية بين بوتين وترمب

أعرب الكرملين، الخميس، عن أمله في علاقة ودية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفي أن يكون هناك احترام متبادل في العلاقات بين البلدين أكثر مما كان في ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يرد على أسئلة للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف بشأن تقييم الكرملين للمؤتمر الصحافي الذي عقده ترمب أمس الأربعاء.

وقال بيسكوف إن "موسكو تأمل بصدق أن تكون هناك علاقة ودية بين رئيسينا".

وأضاف "ترمب تحدث على الأقل عن استعداده للحوار. هذا لا يعني أن هناك استعدادا للاتفاق على كل شيء مع بعضهما بعضا. يكاد هذا يكون مستحيلا، وموسكو لا تتوقع ذلك، لكن الحوار أساس للأمل، وقد يساعدنا على إيجاد مخرج للعديد من المواقف المعقدة".

بيد أن المتحدث باسم الكرملين قال إن موسكو لا تتفق مع آراء بشأن القرم عبر عنها الأربعاء المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي أعلن أن ضم موسكو لشبه الجزيرة الأوكرانية عام 2014 غير مشروع.