مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ التخلص من إرث أوباما

اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، أول خطوة نحو إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي تم وضعه في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأبلغ لجانه الرئيسية بوضع مسودة قانون لإلغاء برنامج التأمين الصحي وهو من العلامات المميزة لفترة حكم الرئيس المنتهية ولايته.

وصوت 51 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح هذه الخطوة مقابل 48 عضوا رفضوها. ويحال مشروع القانون الآن لمجلس النواب الذي يتوقع أن يجري تصويتا خلال الأيام المقبلة. ويتصدر إلغاء القانون أولويات الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ وكذا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقال جمهوريون إن عملية إلغاء القانون ربما تستغرق شهورا وإن صياغة خطة بديلة قد تستغرق مدة أطول لكنهم يقعون تحت ضغط من ترمب للتحرك بسرعة. وقال الرئيس المنتخب، الأربعاء، إن إلغاء القانون واستبداله بقانون جديد يجب أن يسيرا على التوازي.

واستفاد من قانون أوباما نحو 20 مليون مواطن أميركي لم يتمتعوا بتأمين صحي من قبل.

وبذل الجمهوريون جهودا قانونية وتشريعية متكررة لإلغاء القانون الذي رأوا أنه يتخطى القدرات الحكومية.