مفتي فلسطين: نقل سفارة أميركا للقدس اعتداء على المسلمين

دان مفتي فلسطين، الشيخ محمد حسين الجمعة، خطة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى مدينة القدس، واعتبره "اعتداء على المسلمين" في جميع أنحاء العالم.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، قال الشيخ حسين إن "الوعد بنقل السفارة من قبل الرئيس المنتخب ليس اعتداء على الفلسطينيين فقط، بل على العرب والمسلمين، ولن يسكت المسلمون والعرب وهم يرون العدوان يتحقق خلال نقل السفارة إلى القدس المحتلة".

والثلاثاء، دعا مسؤولون فلسطينيون المساجد في الشرق الأوسط الجمعة إلى رفع الأذان احتجاجا على هذا الاقتراح، وستقوم الكنائس الأحد بقرع الأجراس أيضا رفضا لنقل السفارة.

ويخشى من أن تشكل خطوة نقل السفارة إلى القدس اعترافا فعليا بها عاصمة لإسرائيل، وهو ما سيزيد من التوترات في الشرق الأوسط، ويقضي على جهود السلام الهشة. وقال الشيخ حسين إن نقل السفارة "يخالف المواثيق والأعراف الدولية ومجلس الأمن الذين يعترفون بأن مدينة القدس محتلة.

ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية، بينما تعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمة لها.

وقال المسؤول في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، الثلاثاء، للصحافيين في رام الله، إن نقل السفارة إلى القدس يعني "نهاية حل الدولتين".

وأكد اشتية أن مصادر دبلوماسية أبلغت القيادة الفلسطينية أن ترمب ينوي أن يدعو إلى نقل السفارة في خطاب توليه الرئاسة الأميركية في 20 من كانون الثاني/يناير المقبل.