إسبانيا.. توقيف 3 متطرفين وضبط أسلحة

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية توقيف 3 أشخاص يعتقد أنهم متطرفون، الجمعة، في جيب سبتة الإسباني بالمغرب وفي فيغيراس (شمال غرب إسبانيا)، والعثور على أسلحة خلال مداهمات جرت بعد اعتقالهم.

وقالت الوزارة في بيان إن رجلين أوقفا في سبتة ينتميان إلى مجموعة "في مرحلة متقدمة من التطرف" وبرهنا على "درجة عالية من التصميم" على ارتكاب أعمال إرهابية. وأكد ناطق باسم الوزارة أن الرجلين يحملان الجنسية الاسبانية.

وعُثر على سلاح ناري و3 قطع من السلاح الأبيض بعد توقيفهما من قبل الحرس المدني في الجيب الواقع مقابل مضيق جبل طارق تماما ويضم 87 ألف نسمة يعانون من البطالة والفقر.

وفي فيغيراس، أوقف مغربي يحمل وثائق هوية هولندية عاد مؤخرا إلى الأراضي الإسبانية بعد مرور في تركيا. ويشتبه بانه ينتمي إلى تنظيم داعش.

وقالت الوزارة إن الشرطة تمكنت من رصده بفضل مساعدة من الشرطة الهولندية واستخبارات دول عدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "المحققين يحاولون الآن تحديد درجة تطرف الشخص الموقوف وعلاقاته المحتملة في أوروبا والنشاطات التي قد يكون قام بها لحساب داعش وطبيعة أهدافه منذ وصوله إلى إسبانيا".

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت في نهاية كانون الأول/ديسمبر توقيف شخصين متهمين بتمجيد الإرهاب والعثور خلال عملية دهم أعقبت الاعتقال على 4 مخازن لبندقية وذخائر.

وتقدر السلطات عدد الإسبان الذين توجهوا للقتال في صفوف المتطرفين في الخارج بنحو مئتين فقط، مقابل مئات من فرنسا وبلجيكا.