الحكومة الأردنية تستقيل.. أسماء جديدة للوزارات السيادية

بعد استقالة الحكومة الأردنية السبت، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء ، هاني الملقي لـ"العربية.نت" إن الأخير اختار أيمن الصفدي وزيراً للخارجية خلفاً لناصر جودة، وغالب الزعبي وزيرا للداخلية خلفا لسلامة حماد. وأضاف المصدر الذي سيشغل احدى الحقائب الوزارية في حكومة الملقي الجديدة، إن ممدوح العبادي سيشغل حقيبة الدولة للشؤون الرئاسية خلفا لفواز ارشيدات، وعمر الرزاز حقيبة التربية والتعليم خلفا لمحمد ذنيبات، وسيشغل حقيبة الشباب، حديثة الخريشا خلفا لرامي وريكات..

وتابع المصدر أن الملقي أجرى تعديلات أخرى على حكومته، من المقرر أن تصدر يوم الأحد.

وكان الملقي طلب من الوزراء تقديم استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت السبت. وقد قدم وزراء الحكومة بالفعل استقالاتهم خلال الجلسة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" نقلاً عن الملقي، إن الأخير سيقبل بعض الاستقالات وسيرفض البعض الآخر. وأكد أن التعديل سيطال الحقائب السيادية.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الملقي أكد أن "عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري بات واضحاً للجميع".