هجوم "رينا" في اسطنبول.. اعتقال صينيين من الويجور

في جديد التحقيقات والملاحقات التركية حول هجوم اسطنبول، أصدر القضاء التركي قراراً بحبس صينيين اثنين من عرق الويجور، على ذمة التحقيقات المتعلقة بالهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطعم رينا بمدينة اسطنبول، ليلة رأس السنة، مخلّفا 39 قتيلاً.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الصينيين عمر عاصم وعبد العزيز عبد الحميد، أوقفا للاشتباه في صلتهما بالهجوم.

وقالت السلطات التركية، الأسبوع الماضي، إنها تعتقد أن الرجل الذي قتل 39 شخصا في الهجوم على المطعم في اسطنبول من عرق الويجور.

يذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه جاء انتقاماً من التدخل العسكري التركي في سوريا.

وكانت السلطات التركية اعتقلت 35 شخصاً حتى الآن فيما يتعلق بالهجوم.