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إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً تابعاً لحماس بغزة

المصدر: القدس - فرانس برس
عناصر من الجيش الإسرائيلي "ارشيفية"
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قصف الجيش الإسرائيلي، الأحد، موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بعد إطلاق نار على مركبة عسكرية إسرائيلية، بدون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان استهدافه لموقع تابع لحماس جنوب قطاع غزة رداً على إطلاق النار، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، ولم تؤكد المتحدثة العسكرية الاسرائيلية موضوع التوغل.

وأكدت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس قصف موقع في منطقة الفخاري الحدودية مع إسرائيل، ولكنها قالت إن دبابات وجرافات إسرائيلية توغلت داخل القطاع.

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