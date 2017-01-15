الصليب الأحمر: إطلاق سراح إسباني يعمل معه في أفغانستان

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، بإطلاق سراح إسباني يعمل لديه، بعد أقل من شهر من خطفه على يد مسلحين في شمال أفغانستان.

وكان الموظف الذي لم يذكر الصليب الأحمر سوى اسمه وهو خوان كارلوس يتنقل مع ثلاثة أفغان زملاء له بين مدينتي مزار الشريف وقندوز في 19 ديسمبر كانون الأول 2016 عندما أوقف مسلحون العربات.

وأطلق سراح موظفي الصليب الأحمر الآخرين على الفور، لكن ظل خوان كارلوس محتجزا لقرابة أربعة أسابيع.

وشكرت المنظمة السلطات الأفغانية والأفغان، الذين ساعدوا في إطلاق سراح الإسباني، لكنها لم تحدد هوية الخاطفين أو دوافعهم ولم تقدم أي تفاصيل عن طريقة إطلاق سراح موظفها.

وقالت مونيكا زاناريلي، رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، في بيان "نحن مرتاحون وممتنون لعودة خوان كارلوس إلينا بخير. كان خطفه محنة رهيبة بالنسبة له ولأسرته ولأصدقائه ولزملائه".