مدير المخابرات المركزية الأميركية يحذر ترمب من روسيا

أصدر جون برينان مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أيه) المنتهية ولايته انتقاداً لاذعاً، اليوم الأحد، للرئيس المنتخب دونالد ترمب في الأسبوع الذي سيتولى فيه الرئاسة وحذره من إعفاء روسيا من تبعات أعمالها في الفترة الأخيرة، وأن يتوخى الحذر فيما يقول.

وقال برينان لبرنامج فوكس نيوز صنداي "التلقائية ليست أمراً يحمي المصالح الأمنية الوطنية، لذلك عندما يتحدث أو يتخذ رد فعل يتعين عليه أن يتأكد من فهمه وأن التداعيات والآثار على الولايات المتحدة قد تكون وخيمة".

وأضاف "المسألة أكبر من مجرد ما يتعلق بالسيد ترمب. بل تتعلق بالولايات المتحدة الأميركية".