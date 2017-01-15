مقتل 7 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرق أفغانستان

قتل 7 مدنيين أفغان، الأحد، بانفجار عبوة لدى مرور شاحنة كانت تقلهم على طريق في ننغرهار (شرقاً)، حيث ينشط المتمردون، وفق مصادر رسمية.

وقال حاكم الإقليم حيث وقع الحادث لوكالة فرانس برس "قتل 7 مدنيين بالانفجار بينهم امرأة و3 أطفال إضافة إلى جريح"، مضيفاً أن "الضحايا كانوا عائدين إلى قريتهم حين اصطدمت شاحنتهم بالعبوة".

وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة في بيان.

وتقول بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن أكثر من 1500 مدني قتلوا أو بترت أطرافهم بانفجار عبوات ناسفة في الأشهر التسعة الأولى من 2016 غالبيتهم أطفال.

وستنشر البعثة الحصيلة السنوية للضحايا المدنيين بحلول نهاية كانون الثاني/يناير.

وينشط متمردو طالبان وإرهابيو داعش في ولاية ننغرهار الحدودية مع باكستان. وأقام التنظيم المتطرف قواعد فيها منذ بداية 2015.