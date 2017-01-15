هبوط اضطراري لطائرة ألمانية بالكويت للاشتباه بقنبلة

هبطت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ألمانية بشكل اضطراري في مطار الكويت، الأحد، بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت.

وقال متحدث باسم الإدارة لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن الطائرة التابعة لشركة "يورو-وينغس" كانت تقل على متنها 299 راكباً وكانت متوجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولونيا الألمانية.

وأضاف المتحدث: "بحسب التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أي متفجرات"، مشيراً إلى أنه قد تم التعامل مع البلاغ بحسب إجراءات الطوارئ والسلامة.