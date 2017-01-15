26 قتيلاً على الأقل في غرق مركب في الهند

لقي 26 شخصاً على الأقل مصرعهم في غرق مركب كان يقلهم أمس السبت في طريق عودتهم من احتفال ديني في شرق الهند، حسب ما أكده مسؤول محلي هندي الأحد.

وغرق المركب الذي كانت حمولته مفرطة في نهر الغانج بالقرب من باتنا عاصمة ولاية بيهار. وكان ركابه عائدين من احتفال ديني هندوسي في هذه المدينة.

ولم يعرف العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن الزورق. لكن الشرطة قالت إنه كان يقل حوالي 40 شخصا.

وقال انيرود كومار المسؤول في الدفاع المدني للولاية في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" إن "رجال الإنقاذ انتشلوا 22 جثة ليلا وأربع جثث أخرى صباح اليوم" الأحد.

وأضاف أن "الزورق غرق قرب ضفة النهر وبعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى البر لكننا نخشى ارتفاع حصيلة القتلى". وبين الناجين طفل في شهره الـ18 نُقل إلى المستشفى في باتنا.

وطلب رئيس وزراء الولاية نيتيش كومار فتح تحقيق في الحادث.

وتشهد الهند الكثير من حوادث غرق زوارق، إما لحمولاتها الزائدة أو لأنها متهالكة وقديمة.