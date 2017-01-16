القوات العراقية تتقدم في حي جديد بالموصل قرب نهر دجلة

تقدمت القوات العراقية في حي آخر من أحياء مدينة الموصل قرب نهر دجلة وقاتلت تنظيم داعش هناك اليوم الاثنين مما يقربها من السيطرة الكاملة على شرق المدينة.

وقالت مراسلة لـ"رويترز" قرب جبهة القتال في الموصل إن الاشتباكات وقعت في حي الشرطة. وقال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن المتطرفين يبدون مقاومة.

وقال صباح النعمان لرويترز: "بدأنا بالاقتحام ولكن كان هناك هجوم قبل قليل. سنحرز تقدما مع نهاية النهار".

ويقع حي الشرطة قرب الضفة الشرقية لنهر دجلة التي تقول القوات العراقية إنها ستسيطر عليها بالكامل قريبا. وسيطرت القوات بالفعل على مناطق على ضفة النهر أبعد باتجاه الجنوب. وفور استعادة الضفة الشرقية يمكن للقوات البدء في الهجوم على غرب الموصل الذي ما زال التنظيم المتطرف يسيطر عليه.

وسيطرت القوات العراقية على أغلب مناطق شرق الموصل منذ بدء حملة قبل ثلاثة أشهر لإخراج المتطرفين من المدينة. وكان تقدم القوات قد تعطل في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بعد دخولهم المدينة إذ تصدى لهم مقاتلو التنظيم بهجمات بسيارات ملغومة وبقناصة واختبأوا وسط السكان المدنيين الذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 32 ألفا من سكان الموصل فروا من المدينة خلال الأسبوعين الماضيين ليصل العدد الإجمالي للنازحين خلال الحملة لاستعادة الموصل إلى 161 ألف.

وقال أحد سكان غرب الموصل في اتصال هاتفي إن مقاتلي تنظيم داعش ومنهم قادة بارزون في غرب الموصل تركوا المدينة باتجاه تلعفر الواقعة على الحدود السورية.

وتقدمت قوات عراقية صوب تلعفر التي يسيطر عليها المتطرفون وانضمت لمقاتلين أكراد في منطقة قريبة في نوفمبر/تشرين الثاني.