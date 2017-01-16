المكسيك.. مقتل 4 وإصابة 12 بإطلاق نار في مهرجان موسيقي

قال منظمون في بيان إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 12 في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين عندما فتح مسلح النار خارج ملهى "بلو باروت" الليلي في منتجع بلايا دي كارمن بالمكسيك خلال مهرجان موسيقي.

وقال المنظمون إن 3 من أفراد فريقهم الأمني قتلوا في إطلاق النار الذي قالوا إن مهاجماً واحداً فقط نفذه.

ولم يرد تأكيد رسمي لعدد القتلى، وقال متحدث باسم حكومة ولاية كينتانا رو، إنه سيتم عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم.

وذكر البيان الذي نشر على صفحة المهرجان على "فيسبوك": "يحزننا هذا العمل العنيف، ونتعاون بالكامل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والمسؤولين الحكوميين في تحقيقاتهم".