تركيا.. مقتل 3 ضباط شرطة بانفجار في ديار بكر

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة من ضباط الشرطة لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون عندما انفجرت قنبلة على طريق لدى مرور حافلة شرطة في إقليم ديار بكر الذي تقطنه أغلبية كردية بجنوب شرق تركيا اليوم الاثنين.

وذكرت المصادر أن القنبلة تم تفجيرها لدى مرور الحافلة التي كانت تقل أفرادا من شرطة مكافحة الشغب في منطقة قريبة من جامعة دجلة. وأضافت المصادر أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم لكن حزب العمال الكردستاني المحظور قال في السابق إنه نفذ هجمات مماثلة استهدفت الشرطة والجيش.

وكانت قوات الأمن التركية هدفا متكررا للمسلحين الأكراد خاصة في جنوب شرق البلاد وذلك منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر عامين ونصف العام مع حزب العمال في يوليو/تموز 2015.