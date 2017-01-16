عمان تستقبل 10 معتقلين مفرج عنهم من غوانتانامو

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن وصول 10 سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل غوانتانامو العسكري في إطار مسعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما لتقليص عدد السجناء في المعتقل قبل انتهاء رئاسته.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: "لتلبية التماس الحكومة الأميركية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل غوانتانامو مراعاة لظروفهم الإنسانية وصل السلطنة اليوم 10 أشخاص أُفرج عنهم من المعتقل المذكور وذلك للإقامة المؤقتة".

ولم توضح الوزارة جنسيات المعتقلين الذين وصلوا إلى السلطنة قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما. وكان أوباما جعل من إغلاق معتقل غوانتانامو الواقع في كوبا في أولويات سياسته.

ولم ينجح أوباما في إغلاق المعتقل الذي يجسد في عدد من دول العالم التجاوزات في الحملة الأميركية لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001. لكنه تمكن من خفض عدد المعتقلين فيه إلى حد كبير.

وكان عدد المعتقلين في غوانتانامو يبلغ 242 معتقلاً يوم تسلمه مهامه في يناير/كانون الثاني 2009. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت في الخامس من يناير/كانون الثاني بعد نقل 4 معتقلين يمنيين إلى السعودية أن العدد انخفض إلى 55.