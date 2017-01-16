قوات الاحتلال تقتل فتى فلسطينياً بالرصاص قرب بيت لحم

قتل فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، بعد اندلاع مواجهات جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إنها بلغت رسميا بمقتل "الطفل قصي حسن العمور (17 عاما) عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في بلدة تقوع" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. ولم يصدر أي تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ذلك.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2015 أعمال عنف ومواجهات وهجمات قتل فيها 249 فلسطينيا و40 إسرائيليا إضافة إلى أميركيين اثنين وأردني وأريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.