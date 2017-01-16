موغريني: الاتحاد الأوروبي لن ينقل سفارته إلى القدس

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني اليوم الاثنين أن "الاتحاد لن ينقل سفارته (في إسرائيل) إلى القدس ويظل ملتزما بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980".

وقد حذّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بنقل سفارة أميركا بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس سيؤجج التوتر مع العالم العربي.

واعتبرت موغيريني، في حديث مع المراسلين الصحفيين بعد اجتماع لنظرائها الأوروبيين في بروكسل، أنه "من المهم جدا بالنسبة لنا كلنا أن لا نأخذ خطوات أحادية، خاصةً تلك التي من الممكن أن تكون لها عواقب خطرة على شرائح كبيرة من الرأي العام في أنحاء كبيرة من العالم".

وشددت موغيريني على أن اجتماع باريس أمس الأحد حول النزاع العربي الإسرائيلي يعكس اجماعا دوليا حول خيار الدولتين هو الوحيد لحل النزاع العربي الإسرائيلي.

في سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة لقناة "العربية" إن "بيان باريس شكِّل رسالة المجموعة الدولية إلى الإدارة الأميركية الجديدة".

من جهة أخرى، علمت قناة "العربية" أن وزراء خارجية كل من بريطانيا والمجر ولوتوانيا عطلوا اليوم في بروكسيل بيانا كان من المقرر أن تصدره الدول الـ28 للاتحاد الأوروبي لدعم بيان باريس، حيث تفضل الدول الثلاث انتظار مواقف الإدارة الأميركية الجديدة.