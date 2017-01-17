هولاند لترمب: لسنا بحاجة للنصائح

رد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، على الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للاتحاد الأوروبي، بالقول إن "الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى نصائح من الخارج".

وجاء رد هولاند في كلمة ألقاها الاثنين في حفل وداع للسفيرة الأميركية في باريس، جين هارتلي.

كان ترمب انتقد في لقاء صحافي مع صحيفتي تايمز البريطانية وبيلد الألمانية، نُشر الأحد، فتح دول الاتحاد الأوروبي أبوابها للاجئين، ورحب بقرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد، قائلاً إن دولاً أخرى ستحذو حذوها.

وقال هولاند إن الاتحاد الأوروبي يرغب في تطوير علاقاته مع الولايات المتحدة، مضيفاً: "أوروبا ترغب دائما في الاستمرار في التعاون عبر الأطلسي، إلا أنها ستحقق ذلك انطلاقاً من قيمها ومصالحها. وأوروبا ليست بحاجة إلى نصائح من الخارج حول ما يجب فعله".