بالصور.. هؤلاء هم شركاء إرهابي اسطنبول

نشرت "سي إن إن" التركية صوراً لمن قالت إنهم شركاء منفذ هجوم اسطنبول ليلة رأس السنة.

وكانت قوات الأمن التركية نجحت بإلقاء القبض على عبد القادر ماشاريبوف الأوزبكي، الذي قام باعتداء اسطنبول على مطعم "رينا" ليلة رأس السنة، وأعلن الأمن أن شركاءه بالهجوم (رجل و3 سيدات) من الجنسيات الصومالية والمصرية والسنغالية والقرغيزية.

ويطلق على عبد القادر لقب "أبو محمد الخراساني" كما هو متعارف بين أعضاء داعش، حيث يحمل كل منهم لقباً ينادى به.

ويبدو أن استخدام النساء جذب انتباه الأمن التركي، ما ساعد في القبض عليهم، حسب ما قالت "سي ان ان" التركية.

وخلف هجوم مطعم "رينا"، 39 قتيلاً مدنياً في اسطنبول، ودخل "أبو محمد الخراساني" تركيا من الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية في يناير/كانون الثاني 2016، واعترف بذنبه وتنفيذه الاعتداء الإرهابي.

وكان بحوزة الإرهابي أسلحة وأموال ووثائق مزورة، حيث عثر على 197 ألف دولار يعتقد بأنها ثمن المجزرة التي ارتكبها، إضافة إلى 2 "درون"، ومسدسين.