رئيس فنزويلا يندد بـ"حملة كراهية" ضد ترمب

ندد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الاثنين، بـ"حملة كراهية" تستهدف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، معتبرا أن الإدارة الأميركية المقبلة لن تكون "أسوأ" من إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.

وقال مادورو في تصريح للصحافيين "لقد فوجئنا بحملة الكراهية ضد دونالد ترمب، حملة قاسية، في العالم أجمع، في الغرب وفي الولايات المتحدة".

وأكد الرئيس الاشتراكي أنه سينتظر لما بعد تولي ترمب مهامه الرئاسية الجمعة حتى يحكم على السياسة الخارجية للرئيس الأميركي الجديد.

وقال "أريد أن أكون حذرا"، مضيفا أن ترمب "لن يكون أسوأ من أوباما، هذا هو الأمر الوحيد الذي سأخاطر بقوله".

ولم يخف الرئيس الفنزويلي رغبته بأن يرى "تغييرات ملحوظة في الوضع الجيوسياسي العالمي"، معربا عن أمله في قيام "علاقات احترام وتواصل وتعاون".

وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96 في المئة من عائداتها.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يناهز التضخم الهائل في فنزويلا 1660 في المئة هذا العام.

وفي حين تحمل المعارضة مادورو المسؤولية عن هذه الأزمة فإن الأخير يعتبر نفسه ضحية مؤامرة رأسمالية تدعمها الولايات المتحدة.

والعلاقات متوترة بين واشنطن وكراكاس منذ 1999 حين تولى الرئاسة في فنزويلا هوغو تشافيز الذي ظل في السلطة حتى وفاته في 2013.