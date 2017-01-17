صور فظيعة.. لماذا عذب الحوثيون هذا الرجل بتلك الطريقة؟

قالت مصادر موقع العربية بالإنجليزية، إن الميليشيات الحوثية أخضعت رجلا يمنيا لحصص تعذيب وحشي على الملأ انتهت بإعدامه في منطقة الحيمة التابعة لمحافظة إب جنوبي اليمن.

وأضافت المصادر أن مسلحين حوثيين اقتادوا الرجل، واسمه صفوان الجحيفي، من بيته، بعد أن اتهموه بكونه أحد أعضاء المقاومة الشعبية ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

ولاحقا أخضع الرجل، بعد أن تم تقييده، لصنوف من التعذيب، أعقبها سحله على مدى أميال بواسطة سيارة على مرأى من الجميع.

وتلقى موقع العربية بالإنجليزية صورا وثقت عملية التعذيب، ويظهر فيها الجحيفي عاريا تكسوه الفضلات والأوساخ وهو معلق من رجل واحدة مثل شاة على جذع شجرة.

غير أن صحفيا أبلغ قناة العربية أن من يظهر معلقا في الصور التي نشرها الموقع هو "مجرم قتل ضابطا وبعضا من أهالي قرية الحيمة انتقلوا لمنزله لاعتقاله."

وأشارت مواقع مقربة من الحوثيين إلى "مقتل المقدم مراد أبوراس أثناء اشتباك مع المطلوب صفوان الجحيفي، بعد أن تحول إلى منزله لألقاء القبض عليه بعد أن فر من السجن منذ العام الماضي، فتدخل أهالي القرية إثر ذلك وقتلوا الجحيفي ثم قاموا بالتعزير به." لكن موقع "عيون الجزيرة" اليمني أشار إلى ظروف مختلفة قتل فيها المقدم مراد أبوراس حيث أشار إلى مصرعه أثناء اشتباكات مسلحة مع من وصفهم الموقع بعصابات وقطاع طرق.

لكن موقعا مقربا من الحوثيين يدعى "الحياد" نشر صور الجحيفي وعلق عليها قائلا "إن ميليشيات الحوثيين نفذت عملية صلب وتعزير بحق الجحيفي لقتله العقيد أبوراس."

غير أن عدة ناشطين فندوا ذلك، في مواقع إخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن تلك التقارير عارية من الصحة ولا تعدو أن تكون سوى محاولة من الميليشيات للتغطية عن فظائعها. علما أن المليشيات الحوثية هي التي تسيطر على محافظة إب.

وأوضح مصدر أن الحوثيين عمدوا إلى تعليق جثة الرجل وإظهارها على الملأ في مشهد مهين للذات البشرية "لإدخال الرعب وتوعّد كل من يفكر في الالتحاق بالمقاومة، وقتل كل رغبة في استعادة الشرعية من الميليشيات".

وسبق لمنظمات غير حكومية وحقوقية أن أصدرت تقارير وثّقت العديد من الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية.

وفي ديسمبر، قال الائتلاف اليمني من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن تلك الانتهاكات تشمل الاغتيالات والقتل والإخفاء القسري والاعتداء على المساجد ونشر خطابات الكراهية والدعاية لها.

ولا تستهدف تلك الجرائم الرجال فقط، وفقا لمنظمات، ولكن أيضا النساء اللاتي يلقى بأزواجهن في السجون فيجدن أنفسهن المعيل الوحيد للأسرة في ظروف بائسة تتضمن التضييق على الارتزاق.