مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، فلسطينيا قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يحاول طعن جندي قرب طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن "مهاجما مسلحا بسكين حاول طعن جندي إسرائيلي عند مفترق طرق قريب من طولكرم، فرد الجنود على هذا التهديد المباشر بإطلاق النار على المهاجم وقتله".

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2015 أسفرت أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل عن مقتل 250 فلسطينيا و40 إسرائيليا وأميركيين وأردني واريتري وسوداني، بحسب تقارير إعلامية.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن معظم الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولة تنفيذهم هجمات على إسرائيليين.

ويرى محللون أن هذه الهجمات تأتي نتيجة شعور الشبان الفلسطينيين بالإحباط جراء زيادة صعوبات الحياة اليومية وانسداد الأفق بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومع تعثر عملية السلام.