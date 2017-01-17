موغيريني تنصح ترمب بعدم نقل سفارة أميركا للقدس

نصحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، الاثنين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقالت إنها "قلقة" من أن يثير ذلك قلقاً شعبياً في أنحاء العالم.

وقالت موغيريني إن وفد الاتحاد الأوروبي سيبقي على سفارته في تل أبيب ويواصل احترام قرارات الأمم المتحدة المعارضة لضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة، التي يرغب الفلسطينيون في أن تكون عاصمة دولتهم.

وصرحت في مؤتمر صحافي رداً على خطط الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، "أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لنا جميعاً عدم اتخاذ خطوات أحادية خاصة الخطوات التي يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة في قطاعات عريضة من الرأي العام في أجزاء واسعة من العالم".

وفي خروج على سياسة الإدارات الأميركية السابقة وعد ترمب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.

واحتلت إسرائيل القدس خلال عام 1967 وضمتها إليها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وأعلنت المدينة بأكملها عاصمتها الموحدة.

وقالت موغيريني "فيما يتعلق بالقدس فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل احترام الإجماع الدولي المتمثل في قرار مجلس الأمن الدولي 478 لعام 1980".