وزير خارجية البحرين لآملي لاريجاني: أنبهك لعدد المشانق!

ردَّ وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الثلاثاء، على تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله آملي لاريجاني، التي دان فيها إقدام النظام البحريني على تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين في قضية إرهابية.

وكتب الشيخ خالد في تغريدة له على حسابه الخاص على "تويتر": "آية الله آملي لاريجاني... بما أنك تدخلت في الشأن القضائي البحريني بدون أي حق، أنبهك لعدد المشانق التي تنصبها كل يوم لأبناء الشعب الإيراني".

هذا وردّ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس الاثنين، على التصريحات الاستفزازية لرئيس وزراء العراق السابق، نوري المالكي، التي هاجم فيها المنامة أيضاً بعد تنفيذ أحكام الإعدام في مُدانين في قضية إرهابية، واصفاً ذلك "بالجريمة البشعة".

على نوري المالكي ان يصمت ان كان يحترم نفسه . و ان يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، و ان لا يرمي بلدي بصفات تنطبق عليه و على حكمه الطائفي العميل — خالد بن احمد (@khalidalkhalifa) ١٦ يناير، ٢٠١٧

وأكد الشيخ خالد في تغريدته على تويتر، أنه: "على نوري المالكي أن يصمت، إن كان يحترم نفسه، وأن يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، وألا يرمي بلدي بصفاتٍ تنطبق عليه، وعلى حكمه الطائفي العميل".

هذا.. واستدعت الخارجية البحرينية السفير العراقي، أحمد نايف رشيد الدليمي، أمس للاحتجاج على تصريحات المالكي، والمتحدث باسم الخارجية العراقية التي وصفتها بأنها تدخل في الشأن القضائي للبحرين وإساءة للعلاقة بين البلدين.