"أف بي آي" يعتقل زوجة جزار أورلاندو

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) الاثنين زوجة عمر متين، الذي قتل 49 شخصاً في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو في حزيران/يونيو، في منزلها في كاليفورنيا، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الفيدرالية لوكالة فرانس برس.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الشرطة لم تكشفها، أنها كانت على علم بمخطط زوجها الإرهابي، وأنها اعتقلت بتهمة عرقلة سير القضاء.

وقام عناصر من "أف بي آي" بتوقيفها في ساعة مبكرة في مدينة روديو على بعد أربعين كلم شمال شرقي سان فرانسيسكو، كما قال المتحدث برنتيس دانر رافضاً إعطاء تفاصيل إضافية.

وأضاف أن توقيف نور سلمان مرتبط بالتهم الموجهة إليها في فلوريدا.

وكان حادث إطلاق النار في 12 حزيران/يونيو 2016 في ملهى بالس أسوأ هجوم إرهابي منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وأسفر عن سقوط 49 قتيلاً و53 جريحاً. وقتل عمر متين برصاص الشرطة.