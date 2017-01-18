أوباما يحرر مانينغ.. فهل يسلم مؤسس ويكيليكس نفسه؟

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الجندي برادلي مانينغ المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس، والذي تحول جنسياً وأصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ، سيخرج من السجن في 17 مايو المقبل، بعدما خفف الرئيس، باراك أوباما، الحكم الصادر بحقه.

وقالت الرئاسة الأميركية إن مانينغ، الذي حكم عليه القضاء العسكري في أغسطس 2013 بالسجن لمدة 35 عاماً بجريمة تسريب أكثر من 70 ألف وثيقة سرية إلى موقع ويكيليكس سيخرج من السجن بعد 4 أشهر، بموجب قرار رئاسي أصدره أوباما في آخر أيام عهده وشمل العفو عن 64 شخصاً وتخفيف الأحكام الصادرة بحق 209 آخرين.

في المقابل، أعلن ويكيليكس الانتصار، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "انتصار: أوباما يخفف الحكم الصادر بحق تشيلسي مانينغ من 35 عاماً إلى 7 أعوام. تاريخ إطلاق السراح أصبح 17 مايو".

يذكر أن موقع ويكيليكس، كان أعلن الخميس الماضي، على تويتر أن مؤسسه جوليان أسانج مستعد لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة، إذا ما وافق الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على العفو عن الجندي السابق تشيلسي مانينغ المسجون لإدانته بتسريب أكثر من 70 ألف وثيقة سرية إلى ويكيليكس.

وكتب ويكيليكس على تويتر "إذا ما أصدر أوباما عفواً عن مانينغ، فإن أسانج يوافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة بالرغم من عدم دستورية ملف وزارة العدل الفاضح".