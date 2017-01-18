سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: أفعال روسيا تهدد العالم

في آخر خطاب كبير لها كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قالت سمانثا باور إن روسيا تقوم بأفعال تهدد النظام العالمي، الذي تحكمه اللوائح والقوانين.

وأضافت باور في تصريحات بالمجلس الأطلسي في واشنطن أن "أفعال روسيا لا تروج لنظام عالمي جديد. إنهم يهدمون النظام القائم"، مستشهدة بتدخل روسيا في أوكرانيا ودعمها للنظام السوري، وجهودها للتأثير على انتخابات في ديمقراطيات غربية.

مرشحة ترمب تدافع عن إسرائيل وتهاجم الأمم المتحدة

على صعيد آخر، يتوقع أن تهاجم مرشحة ترمب لخلافة باور، المنظمة الأممية، بسبب مواقفها تجاه إسرائيل. فقد أظهرت شهادة معدة سلفا اطلعت عليها رويترز الثلاثاء أن نيكي هالي، مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوف تنتقد المنظمة الدولية بسبب تعاملها مع إسرائيل، وذلك في جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي للتصديق على تعيينها.

وتقول هالي - الحاكمة الجمهورية لولاية ساوث كارولاينا - في تعليقات افتتاحية لدى مثولها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأربعاء "لم يكن إخفاق الأمم المتحدة أكثر تناسقا وشناعة منه في تحيزها ضد حليفتنا المقربة إسرائيل".