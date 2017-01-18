تدهور صحة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب

بثت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (سي.بي.إس) في هيوستون عن كبيرة موظفي مكتب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، الأربعاء، أن الأخير نُقل إلى المستشفى في هيوستون.

وقالت جين بيكر للمحطة التلفزيونية إن حالة بوش (92 عاماً) مستقرة وهو "بخير" ومن المتوقع أن يعود للمنزل خلال يومين.

وبوش هو والد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، الابن وحاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش الذي سعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبوش الأب ينتمي للحزب الجمهوري مثل ابنيه، وعمل نائبا للرئيس خلال ولايتي الرئيس الأسبق رونالد ريجان قبل انتخابه رئيسا عام 1988. وتولى بوش الأب مهام الرئاسة لفترة واحدة.

وخلال الأعوام الماضية ظهر بوش الأب على كرسي متحرك ودخل المستشفى مرتين خلال عام 2014 الأولى لمدة 7 أسابيع لإصابته بالتهاب رئوي ومرة أخرى لمشكلات في التنفس. وفي يوليو/ تموز 2015 سقط بوش الأب في منزل العائلة في مين ليصاب بكسر في إحدى فقرات العنق.

ومنذ أن بدأ بوش الأب العقد العاشر من عمره صار ظهوره نادرا.

وفي عام 2016 شارك بوش الأب في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لهجوم اليابان على بيرل هاربر بحضور احتفال في مكتبته في جامعة تكساس أيه. آند إم. الذي حصل خلاله بوب دول السناتور الجمهوري السابق عن كانساس على جائزة الخدمة العامة.