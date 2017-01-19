ألمانيا ستراجع حالات 550 مهاجراً.. أمنياً

قالت ألمانيا إنها ستراجع حالات حوالي 550 طالب لجوء يعتقد بأنهم ربما يمثلون خطراً أمنياً.

وأبلغ توماس دي مايتسيره، وزير الداخلية، أعضاء في البرلمان الألماني بأن قوة مهام مشتركة معنية بمكافحة الإرهاب ستنظر بعناية في كل من الحالات البالغ عددها 547 حالة والمعروفة بأنها ربما تمثل خطراً أمنياً لتحديد ما إذا كان أي منها ينبغي ترحيله أو احتجازه.

وقال بوركارد ليشكا، المتحدث باسم شؤون السياسة المحلية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن السلطات فقدت أثر ثلاثة من هؤلاء الأشخاص وعقد مقارنة بحالة أنيس العامري، الذي رفضت السلطات طلبه للجوء، وقاد شاحنة ودهس متسوقين في سوق عيد الميلاد في برلين.

وأفادت صحيفة "دي فيلت" بأن الحكومة الألمانية قالت - رداً على استجواب برلماني من حزب اليسار - إن العامري خضع لاستجواب بتهمة الشروع في القتل في أذار/مارس 2016 دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن العامري تم تعريفه بأنه مصدر تهديد في شباط/فبراير الماضي، لكن محققين استبعدوا إقدامه على تنفيذ هجوم.

وقال ليشكا "إنهم يلعبون بالنار أي حسابات خاطئة ربما تكون دامية".