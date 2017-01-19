انهيار جليدي يخلّف 30 قتيلاً بفندق في إيطاليا

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، إن عدداً من الأشخاص قتلوا في فندق صغير أصابه انهيار جليدي في منطقة جبلية بوسط إيطاليا بعد سلسلة زلازل ضربت البلاد.

وذكر مسؤولون أنه يعتقد أن نحو 30 شخصاً كانوا في الفندق عند وقوع الانهيار الجليدي مساء أمس الأربعاء.

وذكر تلفزيون "سكاي تي.جي 24" أنه تم العثور على بعض القتلى داخل فندق ريجوبيانو في بلدة فاريندولا في جبل جران ساسو بمنطقة أبروتسو بوسط البلاد.

ونقل الموقع الإلكتروني لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن رئيس فريق الإنقاذ الذي وصل الفندق أن "هناك الكثير من القتلى".

ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات.

وكان عدد من الأشخاص قد قتلوا بانهيار ثلجي طمر فندقاً في منتجع تزلج وسط إيطاليا إثر الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام نقلاً عن أحد قادة فرق الإغاثة.

وقال انطونيو كروشيتا، أحد قادة فرق الإغاثة التي أرسلت ليل الأربعاء- الخميس إلى المنطقة بعدما ضربتها 4 هزات أرضية "هناك العديد من القتلى"، فيما أوردت وسائل الإعلام أنه كان هناك حوالي 30 شخصاً في الفندق.