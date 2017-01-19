تعرف على بنك الأهداف التي حددها داعش لسفاح اسطنبول

كشفت تحقيقات الشرطة التركية مفاجأة عن سفاح الملهي التركي خلال عملية استجوابه أنه كان يفترض أولا أن يستهدف ساحة تقسيم في وسط اسطنبول التي تعج بالسياح، لكنه قام بتغيير خطته بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

ويبدو أن السفاح كان لديه بنك أهداف طلب منه التنظيم المتطرف تجهيز معلومات عنها حيث كشفت التحقيقات المتواصلة أن سفاح مطعم اسطنبول قام قبيل الهجوم بثلاثة أيام بعملية مسح جوي لموقع المطعم الذي قام بالمذبحة فيه باستخدام طائرة بدون طيار "درون" أطلاقها هو ومساعدوه في سماء المطعم الليلي الذي جرى فيه الهجوم حيث إنه يتكون من طابق واحد مكشوف، واعتقدت الشرطة التي رصدت الطائرة أنها تعود للملهى.

ونشر موقع "الديلي ميل" البريطاني، الثلاثاء 3 يناير 2017، فيديو يظهر فيه منفذ هجوم ملهى إسطنبول وهو يصور نفسه سيلفي، أثناء تجوله في شارع يعتقد أنه قبالة ساحة تقسيم في مدينة اسطنبول، قبل مذبحة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، الذي اعتقل ليل الاثنين الثلاثاء: "تلقيت تعليمات من الرقة. تلقيت أوامر بتنفيذ هجوم في ساحة تقسيم ليلة رأس السنة".

وذكر أنه توجه إلى ساحة تقسيم في اسطنبول لعملية استكشاف والتقط فيها صورا أرسلها إلى أشخاص في الرقة. ويظهره شريط فيديو بثته وسائل الإعلام التركية وهو يصور نفسه في ساحة تقسيم في تاريخ لم يحدد.

وأضاف: "توجهت إلى ساحة تقسيم ليلة رأس السنة لكن الإجراءات الأمنية كانت كبيرة. ولم يكن من الممكن أن أنفذ هجوما فعاودت الاتصال بالشخص الذي أصدر الأوامر لي".

وبعد أن تلقى تعليمات بإيجاد هدف آخر في المنطقة استقل سيارة أجرة وجال على طول الساحل ورصد مطعم "رينا" الذي كان "هدفا مناسبا لشن هجوم. للوهلة الأولى لم تكن هناك تدابير أمنية مشددة".

وسير الهجوم معروف، فبعيد منتصف الليل اقتحم مدخل الملهى وقتل شرطيا كان يتولى الحراسة ودخل إلى القاعة حيث فتح النار على الناس ما أدى إلى مقتل 39 شخصا بينهم العديد من الأجانب.