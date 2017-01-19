غزة.. انفجار عبوة أمام منزل قيادي في فتح

فجر مجهولون عبوة ناسفة أمام منزل مسؤول في حركة فتح شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت عبوة أخرى سيارة وسط قطاع غزة بدون أن يسفر الانفجاران عن وقوع إصابات، بحسب مصادر فلسطينية.

واستهدف الانفجار الأول بوابة منزل أمين سر حركة فتح شرقي غزة نايف خويطر منتصف ليل الأربعاء- الخميس بدون أن يسفر عن إصابات، بحسب شهود عيان والمتحدث باسم شرطة حماس.

واستنكرت حركة فتح الحادثة في بيان صحافي، معتبرة أنها "تعطل مسيرة إنهاء الانقسام"، وطالبت "كافة الجهات المسؤولة بملاحقة الفاعلين لينالوا العقاب على جريمتهم النكراء".

وفي حادثة أخرى، الخميس، قام مجهولون بتفجير عبوة ناسفة في سيارة بمخيم النصيرات بوسط قطاع غزة بدون تسجيل إصابات.

وقالت شرطة حماس إنها فتحت تحقيقاً بالحادثتين.

ولم تنجح عدة محاولات لتحقيق مصالحة بين فتح وحماس، منذ أن سيطرت الأخيرة في 2007 بقوة السلاح على قطاع غزة وعلى كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية فيه.