قوات سنغالية تدخل غامبيا.. ونيجيريا ستنشر قواتها هناك

قال متحدث باسم الجيش السنغالي إن قوات من بلاده دخلت غامبيا، اليوم الخميس، في إطار جهود إقليمية لدعم رئيسها الجديد أداما بارو في مواجهة مع الرئيس الذي انتهت ولايته يحيى جامع والذي رفض التنحي عن السلطة.

وقال الكولونيل عبدو ندايي في رسالة نصية قصيرة إلى "رويترز": "لقد دخلنا غامبيا".

يأتي ذلك فيما قال الجيش النيجيري، الخميس، إنه سينشر قوات في غامبيا في إطار قوة تحالف لغرب إفريقيا بهدف دعم نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت القوات المسلحة في بيان: "سينشر الجيش النيجيري قوات في إطار قوة احتياطية لحماية شعب غامبيا وحفظ الأمن والسلام الإقليمي".

وأدى أداما بارو اليمين رئيساً لغامبيا في سفارتها في السنغال المجاورة، اليوم الخميس، بينما تستعد قوات من دول المنطقة لمساندته في مواجهة مع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الذي رفض التنحي على الرغم من خسارته الانتخابات.